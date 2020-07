Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilorluxottica engage des poursuites pour obtenir des informations auprès de GrandVision Reuters • 18/07/2020 à 16:17









(Actualisé avec réaction de GrandVision) PARIS, 18 juillet (Reuters) - Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé samedi avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GrandVision GVNV.AS afin d'appréhender la façon dont le groupe qu'il souhaite acquérir a géré son activité pendant la crise du COVID-19. "Cette action a pour but de lui permettre d'appréhender la façon dont GrandVision a géré la marche de ses affaires pendant la crise du COVID-19 et d'évaluer l'étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du Contrat de Soutien", dit un communiqué. Dans un communiqué, GrandVision a dit "désapprouver" la décision d'EssilorLuxottica et s'est dit optimiste sur ses chances de voir la justice rejeter sa requête. EssilorLuxottica a annoncé en juillet 2019 un projet de rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision pour un montant pouvant atteindre 7,2 milliards d'euros, une opération qui lui permettrait d'étendre son réseau commercial de détail. (Nicolas Delame)

