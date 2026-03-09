EssilorLuxottica : enfonce le support oblique long terme des 209E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:13
L'étape suivante consistera à tester l'ex-support des 199,2E du 17 juillet 2024 puis à venir refermer l'ex-"gap" des 196,2E du 25 juillet 2024.
Ensuite, cela se complique car il faut redescendre jusque vers 188E pour trouver un soutien graphique plus solide : il s'agit de l'ex-support du 17 juillet 2024 et il coïncide avec l'ex-résistance majeure des 21/04 et 17/05/2023, puis 14/12/2023.
