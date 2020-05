Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica émet pour 3 milliards d'euros d'obligations Reuters • 29/05/2020 à 07:49









ESSILORLUXOTTICA ÉMET POUR 3 MILLIARDS D'EUROS D'OBLIGATIONS PARIS (Reuters) - EssilorLuxottica a annoncé vendredi avoir émis la veille pour 3 milliards d'euros d'obligations avec un rendement moyen de 0,46% afin de financer ses besoins généraux. Ces obligations ont des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et 8 ans, avec des coupons de 0,25%, 0,375% et 0,5% respectivement, précise le numéro un mondial de l'optique dans un communiqué. "Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica", affirme le groupe. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.08%