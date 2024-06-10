EssilorLuxottica développe un grand parc solaire près de Pescara, en Italie

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :
* ESSILORLUXOTTICA VA CRÉER UN GRAND PARC SOLAIRE PRÈS DE PESCARA, EN ITALIE
* POUR PRODUIRE DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE AINSI QU'UN ESPACE VERT ACCUEILLANT DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET DES CULTURES VIVRIÈRES NATURELLES POUR LES RESTAURANTS DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
* D'UNE SUPERFICIE DE 25 HECTARES, LA FERME SOLAIRE SERA LA PREMIÈRE GRANDE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL CONSTRUITE ET GÉRÉE DIRECTEMENT PAR ESSILORLUXOTTICA ET AURA UNE PUISSANCE TOTALE DE 20MW
* LA CENTRALE DEVRAIT PRODUIRE ENVIRON 30 000 MWH D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PAR AN
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA
(Rédaction de Gdansk)
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