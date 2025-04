EssilorLuxottica: des records dans l'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique que son programme international SuperBoost 2025 et le PEE français ont atteint des niveaux records d'investissement en 2024, le groupe comptant maintenant 97.000 actionnaires internes dans 85 pays, contre 83.500 en 2024.



Le géant franco-italien de l'optique a lancé cette année une nouvelle formule de son programme Boost annuel, plan qui a vu ses salariés investir plus de 190 millions d'euros, soit 2,5 fois plus que lors de la précédente campagne.



Reflétant lui aussi 'un niveau de confiance élevé et un engagement partagé par la majorité de ses salariés', son dispositif PEE en France a également atteint le montant le plus élevé jamais investi, avec plus de 33 millions d'euros.



Valoptec Association connait aussi une expansion avec près de 37.000 membres (salariés, retraités et anciens salariés). Cette croissance souligne son rôle clé de cette association qui 'porte les valeurs d'EssilorLuxottica et prend part à sa gouvernance'.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 267,600 EUR Euronext Paris 0,00%