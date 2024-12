EssilorLuxottica: dans le peloton de tête du CAC40 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Signant une progression de plus de 31% depuis le début de l'année, EssilorLuxottica affiche à ce stade l'une des meilleures performances parmi les composantes d'un CAC40 qui présente pour l'heure un bilan négatif entre -2,5 et -3%.



Au-delà du caractère défensif de son activité, qui semble l'avoir avantagé dans le contexte d'aversion au risque qui a dominé cette année à la Bourse de Paris, le géant franco-italien de l'optique a été salué pour ses réalisations opérationnelles.



Son action a ainsi bondi de près de 7,4% le 26 juillet dernier, à la suite de la publication de semestriels marqués notamment par un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté de 1,75 milliard d'euros, en hausse de 10,6% à changes constants.



Le groupe a aussi confirmé en octobre viser une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 19 à 20% à l'issue de cette période.



'EssilorLuxottica tire parti de lancements innovants tels que les lunettes connectées Ray-Ban Meta et le verre Varilux XR, consolidant son leadership dans l'optique', mettait en avant Saxo Banque dans une note parue vers la mi-décembre.



'Une croissance significative, aussi bien en ligne qu'en magasin, combinée à une expansion stratégique au Japon avec l'acquisition de Washin Optical, contribue à ses résultats solides. Sa politique de dividendes généreuse séduit également les investisseurs', poursuivait-elle.



Début décembre, UBS a toutefois dégradé sa recommandation de 'achat' à 'neutre' tout en rehaussant son objectif de cours de 232 à 248 euros, une valorisation élevée incitant selon lui à 'faire une pause pour reprendre son souffle' sur le dossier.





