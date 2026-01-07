EssilorLuxottica consolide après son envolée de la veille, AlphaValue dégrade conseil et cible
Le bureau d'études juge que le report par Meta du lancement international des lunettes connectées Ray-Ban est une "confession d'échec". L'analyste estime que ce délai confirme l'incapacité des deux partenaires à produire ces équipements à grande échelle, alors que des spécialistes soulignent une probable vente à perte de ces produits.
La note souligne que l'avantage technologique par rapport à la concurrence n'est pas aussi significatif qu'initialement estimé. Par conséquent, le broker a réduit de moitié la prime de valorisation appliquée par rapport aux pairs, la faisant passer de 40% à 20%.
Pour rappel, hier, les marchés s'étaient emballés ( 5% pour Essilor) malgré l'annonce du report de lancement, préférant retenir la forte demande aux Etats-Unis et l'allongement des listes d'attente. En effet, la mise sur le marché des lunettes étaient initialement prévue début 2026 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada.
EssilorLuxottica affiche ce matin un repli de 1,2% à Paris.
Valeurs associées
|273,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,23%
