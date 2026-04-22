EssilorLuxottica: chiffre d’affaires T1 à 7,1 milliards EUR, +10,8% à changes constants

* EssilorLuxottica publie chiffre d’affaires T1 2026 à 7,127 milliards EUR, en hausse de 10,8% à changes constants. * Croissance limitée à 4,1% à changes courants sur période. * Amérique du Nord progresse de 12,5% ; zone EMEA gagne 9,5%. * Portefeuille myopie augmente de 26% ; Chine accélère en « low teens » avec segment myopie en hausse de 18%. * Investissement dans Top Charoen étend réseau de distribution en Thaïlande avec environ 2 000 magasins, portant parc mondial à près de 20 000 points de vente. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. EssilorLuxottica SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221200OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177358_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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