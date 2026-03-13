 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica : cassure confirmée du support oblique long terme des 209E
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:03

EssilorLuxottica enfonce le support oblique long terme des 209E (testé avant rebond le 9 mars) : le titre semble bien parti pour tester l'ex-plancher des 203E du 20 septembre 2024.
L'étape suivante consistera à tester l'ex-support des 199,2E du 17 juillet 2024 puis à venir refermer l'ex-"gap" des 196,2E du 25 juillet 2024.

Ensuite, cela se complique car il faut redescendre jusque vers 188E pour trouver un soutien graphique plus solide : il s'agit de l'ex-support du 17 juillet 2024 et il coïncide avec l'ex-résistance majeure des 21/04 et 17/05/2023, puis 14/12/2023.

ESSILORLUXOTTICA
206,4000 EUR Euronext Paris -2,09%
