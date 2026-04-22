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EssilorLuxottica: CA en hausse de 10,8% au T1, aidé par l'Amérique du Nord
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:36

Des lunettes de soileil Ray-Ban exposées dans un magasin en Grande-Bretagne

Des lunettes de soileil Ray-Ban exposées dans un magasin en Grande-Bretagne

EssilorLuxottica ‌a fait état mercredi d'une ​hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change ​constants au premier trimestre 2026, me ​groupe d'optique franco-italien ⁠citant notamment la bonne ‌performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux ​segments.

Sur ‌les trois premiers mois ⁠de l'année, le propriétaire des marques de lunettes Ray-Ban ou ⁠Vogue Eyewear ‌a enregistré un chiffre ⁠d'affaires de 7,13 milliards ‌d'euros, en ligne avec ⁠le consensus d'analystes Visible Alpha, ⁠après ‌6,85 milliards l'année dernière.

Le groupe dit ​tabler, ‌sur les cinq prochaines années, sur une croissance ​solide de son chiffre d’affaires et une ⁠progression en ligne de son résultat opérationnel ajusté.

(Redigé par Elena Smirnova et Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 19:50

    Résultat en trompe l'œil...en trompe cou.ll.n comme disent les Marseillais.Le taux est est en quelle évolution ?

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