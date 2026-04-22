EssilorLuxottica: CA en hausse de 10,8% au T1, aidé par l'Amérique du Nord

Des lunettes de soileil Ray-Ban exposées dans un magasin en Grande-Bretagne
EssilorLuxottica a fait état mercredi d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, me groupe d'optique franco-italien citant notamment la bonne performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux segments.
Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques de lunettes Ray-Ban ou Vogue Eyewear a enregistré un chiffre d'affaires de 7,13 milliards d'euros, en ligne avec le consensus d'analystes Visible Alpha, après 6,85 milliards l'année dernière.
Le groupe dit tabler, sur les cinq prochaines années, sur une croissance solide de son chiffre d’affaires et une progression en ligne de son résultat opérationnel ajusté.
(Redigé par Elena Smirnova et Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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