EssilorLuxottica-CA en hausse de 10,8% au T1, aidé par l'Amérique du Nord

(Actualisé avec détails §§2-3)

EssilorLuxottica ESLX.PA a fait état mercredi d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, le groupe d'optique franco-italien citant notamment la bonne performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux segments.

Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques de lunettes Ray-Ban ou Vogue Eyewear a enregistré un chiffre d'affaires de 7,13 milliards d'euros, en ligne avec le consensus d'analystes Visible Alpha, après 6,85 milliards l'année dernière.

Les ventes en Amérique du Nord, principal marché d'EssilorLuxottica, ont progressé de 12,5% à taux de change constants, tandis que l’EMEA et l’Asie-Pacifique ont affiché une croissance proche de 10%, et l’Amérique latine une hausse de 6,7%.

Parmi les marques de montures, Ray-Ban et Oakley ont été les plus performantes, les résultats étant soutenus par la catégorie des lunettes intégrant l’intelligence artificielle.

Le groupe dit tabler, sur les cinq prochaines années, sur une croissance solide de son chiffre d’affaires et une progression en ligne de son résultat opérationnel ajusté.

(Redigé par Elena Smirnova et Elisa Anzolin, édité par Augustin Turpin)