EssilorLuxottica-CA +11,7% au T3, tiré par la croissance des lunettes avec IA

EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à taux de change constants au troisième trimestre, citant une progression de l'ensemble des régions et des segments.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos en septembre s'est établi à 6,9 milliards d'euros, contre 6,4 milliards d'euros il y a un an.

"La croissance exponentielle des lunettes avec IA a boosté le chiffre d’affaires", selon un communiqué du groupe.

En Amérique du Nord, son principal marché, le chiffre d'affaires est en hausse aussi par rapport au troisième trimestre 2024, aidé par les deux segments, "Professional Solutions" et "Direct to Consumer".

