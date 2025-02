Essilorluxottica : bénéfice net en hausse de 3% en 2024 à 2,36 milliards d'euros

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant de l'optique EssilorLuxottica propriétaire de la marque emblématique Ray-Ban, a dégagé un bénéfice net de 2,36 milliards d'euros (+3%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à 26,5 milliards d'euros, selon un communiqué.

Le groupe, né de la fusion d'Essilor et de Luxottica réunissant sous un même toit verres et montures, est en pleine diversification dans les lunettes connectées et les solutions auditives.

Les investisseurs tablaient sur un bénéfice net (ajusté) de 3,11 milliards d'euros, selon un consensus établi par Bloomberg tandis que celui des analystes de Factset attendait 3,37 milliards d'euros.

La société a connu au quatrième trimestre "une forte accélération", "toutes les régions et activités contribuant à notre dynamique, ce qui se traduit par un bénéfice record pour le groupe", ont déclaré le PDG Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant, cités dans le texte.

L'optique représente environ les trois quarts des ventes, le solaire 23% tandis que la part restante correspond aux vêtements, chaussures et accessoires (dont la marque Supreme) et aux lunettes connectées (Ray-Ban Meta).

Le champion des verres optiques, des montures et des lunettes de soleil s'est lancé dans des domaines innovants, dont les lunettes connectées, les solutions auditives intégrées aux lunettes et le diagnostic en ophtalmologie.

Dans l'audition, les avancées sont concrètes : le groupe va commercialiser au premier trimestre aux Etats-Unis une paire de lunettes qui intégrera une prothèse auditive miniature (Nuance Audio).

La multinationale à la présence tentaculaire a commencé l'année par plusieurs acquisitions: celle de la start-up française Pulse Audition, spécialisée dans les aides auditives à implanter sur des lunettes, suivie de celle de la canadienne Cellview Imaging, spécialisée dans le diagnostic précoce des pathologies rétiniennes.