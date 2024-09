Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: bail pour un futur siège mondial à Paris information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la signature d'un bail de long-terme pour l'installation, à horizon fin 2027, de son nouveau siège mondial qui sera situé Place Valhubert, au coeur du quartier d'Austerlitz, dans le XIIIème arrondissement de Paris.



Ce nouveau bâtiment ultramoderne de plus de 20.000 m2 en bord de Seine pourra accueillir jusqu'à plus de 2.000 personnes, regroupant des équipes actuellement réparties sur différents sites du Grand Paris.



Il viendra compléter les sites existants et récemment étendus de Milan, et répondra aux normes les plus exigeantes de durabilité environnementale et de bien-être, avec l'ambition d'obtenir notamment les certifications HQE, BREEAM, BBCA et BBC.





