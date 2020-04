Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica annule son dividende et réduit ses coûts Reuters • 20/04/2020 à 07:46









ESSILORLUXOTTICA ANNULE SON DIVIDENDE ET RÉDUIT SES COÛTS PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica a décidé de ne pas soumettre de distribution de dividende à l'assemblée générale du 25 juin 2020 en raison de la crise sanitaire due au COVID-19, annonce le groupe dans un communiqué publié lundi. "Si la reprise s'avère suffisamment solide, le conseil d'administration pourrait proposer le paiement d'un dividende exceptionnel avant la fin de l'année", ajoute le fabricant et distributeur de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica a également demandé à l'équipe de direction de réduire les charges d'exploitation et de trésorerie du groupe, y compris en réduisant ou reportant une partie de la rémunération des cadres dirigeants. Cette dernière mesure s'appliquera aux membres du conseil, qui verront leur rémunération abaissée de 50%. Le conseil d'administration a enfin approuvé la création d'un fonds COVID-19 de 100 millions d'euros pour soutenir les employés et leurs familles dans le besoin, indique le communiqué. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%