EssilorLuxottica : alerte baissière majeure sous 250E
Essilor semble n'avoir bondi vers 276E le 12 février que pour mieux rebaisser, et piéger le maximum d'acheteurs entre 255 et 270E (MM200).
Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 244,1E du 22 juillet mais ce n'est qu'un seuil "technique" et aucun véritable "support" ne se dessine avant 231E, le niveau testé le 26 juin... mais également les 7 et 9 avril en intraday.
Ensuite, il faudrait aller chercher d'ex-résistances comme 212E pour trouver des soutiens graphiques plus solides.
