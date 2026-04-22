EssilorLuxottica affiche une croissance de 10,8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:27
L'amérique du Nord est en hausse de 12,5 % et la région EMEA en progression de 9,5 %, soutenues par les lunettes avec IA et la solide performance de la marque Ray-Ban.
Le segment Professional Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 3 362 millions d'euros, en hausse de 10,8 % par rapport à 2025 sur la même période ( 3,9 % à taux de change courants).
Le segment Direct to Consumer a réalisé un chiffre d'affaires de 3 764 millions d'euros, en hausse de 10,7 % par rapport au premier trimestre 2025 ( 4,2 % à taux de change courants).
Le groupe prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.
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