 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica affiche une croissance de 10,8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:27

EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7 127 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 10,8 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 ( 4,1 % à taux de change courants).

L'amérique du Nord est en hausse de 12,5 % et la région EMEA en progression de 9,5 %, soutenues par les lunettes avec IA et la solide performance de la marque Ray-Ban.

Le segment Professional Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 3 362 millions d'euros, en hausse de 10,8 % par rapport à 2025 sur la même période ( 3,9 % à taux de change courants).

Le segment Direct to Consumer a réalisé un chiffre d'affaires de 3 764 millions d'euros, en hausse de 10,7 % par rapport au premier trimestre 2025 ( 4,2 % à taux de change courants).

Le groupe prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
201,5000 EUR Euronext Paris -2,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank