EssilorLuxottica acquiert la startup Pulse Audition

(AOF) - EssilorLuxottica réalise une nouvelle avancée dans sa capacité d’innovation avec l'acquisition de Pulse Audition, une startup française proposant des solutions de réduction du bruit et de rehaussement de la voix basés sur des algorithmes intégrant l'IA, permettant aux personnes malentendantes de mieux comprendre les propos de leurs interlocuteurs, en particulier dans des environnements bruyants. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Grâce aux technologies propriétaires de Pulse Audition et à son expertise en matière de développement de logiciels d'IA embarquée et de traitement du signal audio, EssilorLuxottica disposera de dispositifs et de logiciels propriétaires qui viendront compléter et améliorer la qualité de ses produits et solutions sur le long terme et pourra s'appuyer sur une équipe de haut niveau.

Cette nouvelle étape dans l'approche lancée en 2023 avec l'acquisition de Nuance Hearing est parfaitement alignée avec la stratégie du groupe dans le domaine des solutions auditives.

