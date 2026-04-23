EssilorLuxottica acquiert Faro, spécialiste italien des machines CNC de haute précision

* EssilorLuxottica rachète Faro, fabricant italien de machines CNC de haute précision pour fraisage et taille diamant destinées aux secteurs de la joaillerie et de la lunetterie. * L’opération renforce intégration verticale du groupe via ajout de capacités technologiques clés pour fabrication de montures. * Faro, implanté à Santa Maria di Sala près de Venise, fournit des solutions intégrées matériel-logiciel utilisées par des fabricants de lunettes. * Francesco Milleri évoque une accélération du développement de machines innovantes pour production de montures et de verres à l’échelle du secteur. * Transaction présentée comme un levier de croissance internationale pour Faro, tout en préservant identité et savoir-faire. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. EssilorLuxottica SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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