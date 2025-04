EssilorLuxottica: accord renouvelé avec Roger Federer information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le renouvellement, jusqu'à fin 2027, de son accord de collaboration exclusif avec Roger Federer, portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Roger Federer ('RF') et Oliver Peoples.



'Ce qui a commencé comme un dialogue inspiré et créatif entre Federer et Oliver Peoples a rapidement abouti à des collections de lunettes trouvant un fort écho auprès des consommateurs du monde entier', rappelle le géant franco-italien de l'optique.



'Le renouvellement de cet accord témoigne de l'engagement commun des deux marques en faveur de l'innovation, d'un savoir-faire artisanal et d'un style intemporel, et ouvre la voie à des réalisations encore plus importantes', poursuit-il.





