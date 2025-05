EssilorLuxottica: accord pour l'acquisition d'Optegra information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir conclu un accord prévoyant l'acquisition d'Optegra, plateforme d'ophtalmologie intégrée, en forte croissance et opérant au Royaume-Uni, en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.



Avec les enseignes Optegra, Lexum et Iris, Optegra opère plus de 70 cliniques ophtalmologiques et centres de diagnostic en Europe, proposant des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle.



S'appuyant notamment sur l'IA, son offre inclut la chirurgie de la cataracte, les traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et du glaucome, le remplacement du cristallin et la chirurgie laser des yeux.



Le rachat d'Optegra auprès de MidEuropa, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée d'ici fin 2025 sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions usuelles.





