EssilorLuxottica: accord de licence renouvelé avec Prada information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé jeudi le renouvellement pour une durée de dix ans de son accord de licence avec le groupe de luxe italien Prada.



Le partenariat en cours, qui devait expirer le 31 décembre 2025, a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030, avec la prévision d'un renouvellement qui devrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2035.



L'accord de licence conclu par le spécialiste de l'optique et la société milanaise porte sur la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Prada, Prada Linea Rossa et Miu Miu.



Dans un communiqué, EssilorLuxottica rappelle qu'il collabore avec le groupe Prada depuis plus de vingt ans.





