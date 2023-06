Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica: les 165E ont tenu, tente un rebond à 175E information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 13:39









(CercleFinance.com) - Le plancher des 165,5E a tenu bon (du 31/05 au 15/06) et Essilor Luxottica tente un rebond en direction du 'gap' des 174,3E du 30 mai, et pourrait facilement tester les 175E.

L'objectif suivant se situerait vers 178,6E (ex zénith remontant au 3 février et support remontant au 28/04).







Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.19%