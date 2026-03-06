 Aller au contenu principal
Essilor-Luxottica : gare à la cassure des 209E, la correction s'accélère
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 15:10

EssilorLuxottica ne s'arrête pas de chuter et enfonce l'ex-résistance des 212E pour venir menacer le support oblique long terme des 209E : le titre semble bien parti pour venir refermer l'ex-"gap" des 296,2E du 25 juillet 2024 et ilk faut redescendre jusque vers 188E pour trouver un soutien graphique plus solide : il s'agit de l'ex-support du 17 juillet 2024 et il coïncide avec l'ex-résistance majeure des 21/04 et 17/05/2023, puis 14/12/2023.


