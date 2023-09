Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica: de retour sous les 170E, vigilance... information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le luxe souffre depuis fin juillet et Essilor Luxottica qui fait partie de ce secteur chute de -4% sur la semaine et fait son retour sous les 170E, plancher du 10 septembre.

La tendance passe à la consolidation et basculerait vers une correction sous le plancher des 165,8E du 12 juin, en direction des 157,5E de la mi-mars.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -3.38%