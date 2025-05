Essilor Luxottica: -6% vers 247E, file vers 242,3E ? information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica chute -6% vers 247E, effaçant tous ses gains depuis le 12 mai.

Le prochain support se dessine vers 242,3E (il remonte au 9 mai) et le suivant vers 241,2E (du 10 avril).





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 249,6000 EUR Euronext Paris -4,95%