Essilor Luxottica: +3,3% à 204,8E, les 211E en vue ?

(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica a accéléré à la hausse au cours des 2 dernières de la séance (+2,5% supplémentaires entre 200 et 205E) avec +3,3% à 204,8E au final.

Le titre renoue avec son zénith du 23/24 avril et pourrait aller chercher dans la foulée le zénith annuel -et historique- des 211E testé sans relâche du 20 mars au 4 avril.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +3.23%