(CercleFinance.com) - Après une série de tests des 172E, Essilor Luxottica reprend +2% à 178,5E et va tenter d'effacer la résistance des 183 et surtout celle des 183,8E qui remonte au 31 juillet.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.20%