Essilor : franche cassure des 172E information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Essilor valide une franche cassure des 172E, le plancher des 17 et 18 avril puis 25 mai.

Après la validation d'un double-sommet sous 186E, le lunettier semble bien parti pour s'en revenir tester le support oblique moyen terme des 166E puis combler le 'gap' des 160,3E du 29 mars... puis tester le palier des 158E.





