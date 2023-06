Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor : +2,5% et comble le 'gap' des 174,3E du 30 mai information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica poursuit son rebond et comble le 'gap' des 174,3E du 30 mai, et pourrait facilement tester les 175E dans les heures qui viennent.

L'objectif suivant se situerait vers 178,6E (ex zénith remontant au 3 février et support remontant au 28/04).





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.21%