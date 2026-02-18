Essential Properties chute après l'élargissement de son offre d'actions à 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Essential Properties Realty Trust EPRT.N : ses actions baissent de 1,9 % tôt mercredi à 32,08 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 350 millions de dollars. ** La société de placement immobilier (FPI) à bail commercial net, basée à Princeton, New Jersey, a annoncé la fixation du prix de ~10,9 millions d'actions à 32,20 $ dans le cadre d'une structure de vente à terme.

** L'offre, dont le nombre d'actions a été augmenté par rapport à 9,5 millions, a été tarifiée avec une décote de 1,5 % par rapport à la dernière clôture.

** La société a conclu des accords de vente à terme de 2 ans avec les teneurs de livres BofA, Mizuho, Truist et Wells Fargo, en vertu desquels elle prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris des investissements potentiels.

** La vente à terme permet à la FPI de bloquer le financement au prix actuel de l'action, mais reporte l'émission de nouvelles actions et la dilution des bénéfices jusqu'à ce qu'elle ait besoin du produit.

** EPRT a ~209,9 millions d'actions en circulation.

** Avec ce mouvement en séance, l'action est en hausse de 8% depuis le début de l'année.

** 17 analystes sur 19 considèrent EPRT comme un "achat fort" ou un "achat", et 2 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian de 36 $ est resté inchangé au cours des trois derniers mois, selon LSEG.