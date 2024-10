Essais cliniques: l'Efpia dénonce le brutal déclin de l'Europe sur dix ans

(AOF) - Malgré une augmentation de 38 % des essais cliniques mondiaux au cours de la dernière décennie, la part de l’Espace économique européen (EEE) a diminué de moitié. C’est ce qu’affirme l’Efpia, l’organisation européenne de l’industrie pharmaceutique, sur la base d’un rapport commandé à la société américaine Iqvia : la part de l’EEE dans les essais commerciaux parrainés par une société pharmaceutique est passée de 22% en 2013 à 18% en 2018 et à 12% en 2023.

Le nombre d'essais a diminué dans tous les pays de la zone sauf trois, ce qui "pointe un problème systémique dans la région", alors que la Chine a doublé le nombre de ses essais commerciaux depuis 2018 et représente désormais 18 % des essais cliniques mondiaux.

L'étude suggère que la diminution de l'attrait de l'Europe pour la recherche clinique peut être attribuée à des environnements réglementaires et financiers moins favorables. L'EEE est dépassé par les Etats-Unis pour les délais de mise en place et d'accès aux essais dans tous les domaines thérapeutiques étudiés (oncologie, maladies infectieuses et maladies rares).

L'Efpia et Vaccines Europe demandent aux États membres et à la Commission européenne de prendre des mesures pour inverser ces tendances, et de procéder à une évaluation immédiate de l'impact du règlement sur les essais cliniques (CTR).Pour remédier à la situation actuelle, les deux organisations suggèrent la minimisation de la complexité réglementaire, la simplification et l'harmonisation des processus de contractualisation.