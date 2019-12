Essai clinique sur l'arthrose de l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses

DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes pour l'utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et de ses filiales, poursuit la valorisation de ses travaux sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose.Pour rappel, DMS Biotech a conduit une étude clinique pilote visant à évaluer la faisabilité et le potentiel thérapeutique de l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses prélevées et traitées à l'aide de l'une de ses solutions techniques. Les inclusions, les injections et le suivi des patients ont été réalisés de mars 2017 à avril 2019. Les mois suivants ont ensuite été consacrés au monitoring des données (contrôle de la qualité des données par un prestataire externe) et à l'analyse statistique de ces dernières. Le rapport final de l'étude, qui sera remis au comité d'éthique ayant autorisé l'étude, est en cours de finalisation par les médecins investigateurs, tout comme la rédaction de l'article scientifique détaillant la méthodologie et les résultats obtenus. L'article sera ensuite soumis à une ou plusieurs revues médicales spécialisées pour publication. Cet article vise à donner des données complémentaires sur les résultats précédemment communiqués (lire le communiqué du 22 mai 2019).