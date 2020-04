Essai clinique de Phase 3 de Tedopi® : OSE Immunotherapeutics annonce le résultat positif de l'étape 1 de son essai Atalante 1 dans le cancer du poumon non à petites cellules

o Le critère principal de l'étape 1 a été atteint : taux de survie à 12 mois chez les patients traités par Tedopi® ;



o L'analyse détaillée des résultats de l'étape 1 et des discussions complémentaires avec les agences réglementaires permettront de déterminer les meilleures options pour la suite du développement clinique de Tedopi® et la stratégie de partenariats potentiels ;



o Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, arrêt volontaire et définitif du recrutement en raison des risques qui pourraient en résulter pour les patients et des conséquences directes sur les données de l'étape 2 de l'essai, qui ne sera pas conduite.



Nantes, le 1er avril 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce aujourd'hui que l'analyse des données de l'étape 1 prévue au protocole de l'essai clinique de Phase 3 de Tedopi®, Atalante 1, a montré que le critère principal de cette étape avait été atteint. Cette étude est menée chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire (PD-1/PD-L1).