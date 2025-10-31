 Aller au contenu principal
ESPN, ABC et d'autres chaînes de Disney ne seront plus disponibles sur YouTube TV après l'échec des négociations, selon les médias
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 04:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les chaînes de Walt Disney DIS.N , dont ESPN et ABC, vont disparaître de la plateforme de télévision payante de Google, YouTube TV GOOGL.O , après l'échec des négociations contractuelles, ont rapporté Variety et le Los Angeles Times jeudi en fin de journée.

Disney et Google n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

© 2025 Thomson Reuters.

