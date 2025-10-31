ESPN, ABC et d'autres chaînes de Disney ne seront plus disponibles sur YouTube TV après l'échec des négociations, selon les médias

Les chaînes de Walt Disney DIS.N , dont ESPN et ABC, vont disparaître de la plateforme de télévision payante de Google, YouTube TV GOOGL.O , après l'échec des négociations contractuelles, ont rapporté Variety et le Los Angeles Times jeudi en fin de journée.

Disney et Google n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.