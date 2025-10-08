Esperion Therapeutics s'effondre après une levée de fonds de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions d'Esperion Therapeutics ESPR.O ont baissé de 21% avant la mise sur le marché à 2,44 dollars après la fixation du prix de l'offre d'actions de 75 millions de dollars ** Esperion, basée à Ann Arbor, Michigan, a annoncé tard mardi 30 millions d'actions à 2,50 $, soit une décote de 19,1 % par rapport à la dernière vente ** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer les efforts de commercialisation de ses médicaments contre le cholestérol, Nexletol et Nexlizet, pour la recherche et le développement de candidats actuels ou supplémentaires, selon le prospectus ** Vendredi dernier, Esperion a déclaré avoir conclu un accord avec Dr. Reddy's Laboratories, basé en Inde, qui empêchera ce dernier de vendre des versions génériques de ses médicaments contre le cholestérol aux États-Unis avant avril 2040

** Avec ~201,6 millions d'actions en circulation, Esperion a une capitalisation boursière de 623 millions de dollars

** Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ESPR ont augmenté d'environ 40 % depuis le début de l'année, dont près de 17 % au cours de la dernière semaine

** Sur les 8 analystes qui couvrent ESPR, la répartition des recommandations est la suivante: 5 " achat fort " ou " achat ", 2 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 4 $, selon LSEG