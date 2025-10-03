Esperion grimpe après avoir remporté un litige de brevet contre Dr. Reddy’s concernant des médicaments anti-cholestérol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Esperion ESPR.O augmentent de 6,5 % à 3,09 $ ** ESPR déclare avoir conclu un accord avec Dr. Reddy's Laboratories, basé en Inde, qui empêchera ce dernier de vendre des versions génériques de ses médicaments contre le cholestérol Nexletol et Nexlizet aux États-Unis avant avril 2040

** L'accord résout un procès en matière de brevets intenté par Esperion après que Dr. Reddy's a demandé l'autorisation de lancer des versions génériques avant l'expiration des brevets

** Esperion a déjà réglé des litiges similaires en début d'année avec Micro Labs, Hetero USA et Accord Healthcare au sujet des versions génériques de Nexletol

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 32% depuis le début de l'année