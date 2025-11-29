Espagne-Un tiers des certificats d'exportation de porc bloqués depuis l'apparition de cas de peste porcine africaine

Environ un tiers des certificats d'exportation de porc espagnols ont été bloqués suite à l'apparition de cas de peste porcine africaine, une première depuis trois décennies, a déclaré samedi le ministre espagnol de l'Agriculture.

« Sur les 400 certificats d'exportation destinés à 104 pays, un tiers sont bloqués. Nous nous efforçons de les débloquer au plus vite », a déclaré le ministre de l'Agriculture, Luis Planas, lors d'une conférence de presse.

Le virus, dont la dernière apparition en Espagne remonte à 1994, a été détecté chez six sangliers près de Barcelone.

Selon Luis Planas, la valeur des exportations de porc du pays s'élève à 8,8 milliards d'euros (10,20 milliards de dollars), dont 58 % sont destinés à l'Union européenne.

Il a précisé que les exportations vers l'UE n'étaient pas affectées, à l'exception de celles situées dans un rayon de 20 kilomètres autour du foyer de l'épidémie.

« Notre tâche est de maintenir les marchés internationaux ouverts », a-t-il ajouté.

La région catalane du nord-est de l'Espagne a interdit l'accès à un important parc naturel après que les corps de six sangliers sauvages trouvés près de Barcelone ont été testés positifs à la peste porcine africaine.

Le parc de Collserola a été fermé aux loisirs et les activités de plein air ont été restreintes dans une soixantaine de villages proches de l'épicentre de l'épidémie, a annoncé vendredi soir le ministère catalan de l'Agriculture.

Les autorités catalanes vont déployer des pièges pour les sangliers et des policiers pour faire respecter les barrières autour de la zone.

La peste porcine africaine n'est pas dangereuse pour l'homme, mais elle se propage rapidement parmi les porcs et les sangliers.

Taïwan est le dernier pays en date à avoir annoncé des restrictions sur les importations de porc espagnol, son ministère de l'Agriculture ayant déclaré samedi avoir interdit tous les produits à base de porc et les importations de porcs vivants.

La Chine a interdit les importations de porc en provenance de la province de Barcelone, selon un document des douanes chinoises consulté par Reuters.

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi la suspension temporaire de ses importations de viande de porc en provenance de Catalogne. Le Mexique a suspendu ses importations de produits porcins en provenance d'Espagne.

1 $ = 0,8624 euros)

(Reportage de Graham Keeley, version française Elizabeth Pineau)