Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-Puigdemont lance un appel aux dons auprès des indépendantistes Reuters • 28/01/2020 à 17:14









BARCELONE, 28 janvier (Reuters) - L'ex-dirigeant catalan Carles Puigdemont a lancé mardi un appel aux dons auprès des partisans de l'indépendance, priés d'aider à payer les 4,1 millions d'euros réclamés aux leaders séparatistes par les autorités espagnoles. Selon l'ancien président du gouvernement catalan, aujourd'hui en exil en Belgique, l'équivalent espagnol de la Cour des comptes demande à 20 chefs de file indépendantistes de rembourser les frais engagés pour l'organisation, le 1er octobre 2017, d'un référendum sur l'avenir de la Catalogne, déclaré illégal par le pouvoir central. Les leaders indépendantistes auraient 15 jours pour s'exécuter, faute de quoi leurs avoirs seront saisis. Le Tribunal des comptes n'a pu confirmer ces informations dans l'immédiat. "Si vous avez voté le 1er octobre 2017, nous avons besoin de vous", écrit Carles Puigdemont dans un message publié sur Twitter, assorti d'un lien internet redirigeant vers une page permettant de faire un don. Après leur victoire au scrutin de 2017, considéré comme illégal par la justice espagnole, les séparatistes ont publié une déclaration d'indépendance, qui a précipité la destitution de l'exécutif autonome de Catalogne puis la tenue d'élections anticipées. En octobre dernier, neuf dirigeants indépendantistes catalans ont été condamnés pour sédition et/ou détournement de fonds publics. (Jon Faus avec Emma Pinedo à Madrid version française Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.