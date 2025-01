Espagne: le taux de chômage au plus bas depuis 2008 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage en Espagne est revenu au quatrième trimestre 2024 à son plus bas niveau depuis 2008, montrent des statistiques officielles publiées mardi.



Sur les trois derniers mois de l'année écoulée, le taux de chômage s'est établi à 10,61%, contre 11,21% au troisième trimestre et 11,80% au quatrième trimestre 2023, selon le décompte de l'Ine, l'institut national de la statistique.



Il s'agit de son niveau le plus faible depuis le deuxième trimestre 2008, avant l'apparition de la crise financière, période durant laquelle il était ressorti à 10,36%.



Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi s'est replié pour atteindre 2,59 millions, tandis que celui des actifs a progressé à 21,85 millions, précise l'Ine dans sa note d'information.



Après une croissance de 2,7% en 2023, l'économie espagnole devrait s'être accrue de 3,1% en 2024, selon les prévisions des analystes, signant la meilleure performance des principaux pays de la zone euro.



La surperformance espagnole devrait perdurer cette année, avec une croissance attenue autour de 2,5% en 2025 du fait notamment de flux touristiques toujours massifs, contre une croissance anticipée autour de 1% dans la zone euro.





