Espagne: le tassement de l'inflation s'est confirmé en mai information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation en Espagne a ralenti en mai, mais de façon un peu moins prononcée que prévu, montrent des chiffres officiels définitifs publiés vendredi.



En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation a augmenté de 2% sur un an le mois dernier, contre 2,2% en avril, un rythme toutefois plus marqué que la hausse de 1,9% annoncée en données préliminaires.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est elle aussi établie à 2% sur un an, après 2,2% en avril, un chiffre là encore révisé à la baisse après une première estimation établie à 1,9%.



Ces données espagnoles confirment la tendance au ralentissement de l'inflation dans la zone euro après celles publiées plus tôt dans la matinée en Allemagne, om le taux d'inflation annuel s'est stabilisé à 2,1% en mai.



Cette évolution confère surtout une certaine latitude à la Banque centrale européenne (BCE) - qui vise une inflation proche de 2% - pour abaisser encore ses taux si la croissance économique venait à fléchir.



La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE se tiendra les 23 et 24 juillet à Francfort.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.