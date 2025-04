Espagne: le PIB en hausse de 0,6% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'Espagne a enregistré au premier trimestre une croissance de 0,6%, un rythme à peine inférieur à celui qui avait été observé au quatrième trimestre (0,7%).



L'Institut national de la statistique (Ine) a indiqué ce matin que le produit intérieur brut (PIB) s'était accru de 0,6% entre janvier et mars en comparaison des trois derniers mois de l'année 2024.



En variation annuelle, toujours selon les premières estimations de l'Ine, la croissance atteint 2,8%.



Depuis plusieurs années, l'économie espagnole surperforme celles des autres grands pays de la zone euro à la faveur d'une inflation maîtrisée et de la vigueur du marché du travail, qui soutiennent la demande intérieure.



Après avoir affiché une croissance de 3,2% en 2024, le pays devrait connaître selon les analystes une hausse de l'activité de 2,6% cette année qui le placerait bien devant l'Allemagne, la France et l'Italie.



Publié lui aussi ce matin, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,6% en avril d'un mois sur l'autre, soit une hausse de 2,2% sur un an, contre 2,3% en mars, selon une première estimation de l'Ine.



En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle ressort à toutefois 2,4%, soit 0,4 point de pourcentage de plus qu'en mars.





