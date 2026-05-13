Espagne-La réglementation sur les réseaux sociaux sera bien mise en oeuvre malgré le lobbying de la tech

par David Latona

L'Espagne entend bien mettre en place de nouvelles règles visant à mieux encadrer les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle (IA), malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique contre ces mesures, a dit à Reuters Oscar Lopez, le ministre chargé de la Transformation numérique

"Les profits de quatre entreprises technologiques ne peuvent se faire au détriment des droits de millions de personnes", a-t-il déclaré.

Oscar Lopez a ajouté que des "voix puissantes" faisaient pression contre le projet de réglementation visant à restreindre les systèmes d'IA à haut risque ou à obliger les entreprises à divulguer le fonctionnement de leurs algorithmes sur les réseaux sociaux.

Ses commentaires font écho à ceux tenus mardi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré mardi que la Commission visait les pratiques de conception addictives et nuisibles des entreprises de réseaux sociaux, dans son prochain "Digital Fairness Act".

Nombre de pays, surtout en Europe, multiplient les initiatives pour emboîter les pas à l'Australie, devenue en décembre le premier pays dans le monde à bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez avait annoncé en février son intention d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, se faisant alors traiter de "tyran" par Elon Musk, le milliardaire américain propriétaire de la plateforme X.

Oscar Lopez a souligné que l'Espagne était en faveur d'un une approche européenne commune, estimant que les règles étaient plus faciles à appliquer au sein d'un bloc de plus de 400 millions de citoyens qu'au cas par cas dans chaque pays.

Madrid s'est positionné comme l'un des défenseurs les plus virulents en Europe de ce que Oscar Lopez appelle une "IA digne de confiance", un modèle qui, selon lui, devrait protéger la vie privée, la démocratie, les mineurs et la sécurité publique plutôt que de privilégier le profit.

"Ce qui n'est pas légal dans le monde réel ne peut pas l'être dans le monde virtuel. Point final", a-t-il ajouté.

(David Latona, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)