Espagne: la croissance atteint 0,8% au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a augmenté de 0,8% au quatrième trimestre, une performance identique à celle du troisième trimestre, montre une seconde estimation publiée mercredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Au quatrième trimestre, l'économie espagnole a progressé de 3,4% comparé à la même période de l'année précédente, a indiqué l'Ine, qui précise que la croissance de la demande domestique (+3,6%) a plus que compensé la faiblesse du commerce extérieur (-0,2%).



La consommation privée reste soutenue par la bonne maîtrise de l'inflation dans le pays et la vigueur confirmée du marché du travail.



Après avoir enregistré une croissance quatre fois plus importante que celle de la zone euro en 2024, l'économie espagnole devrait maintenir son dynamisme tout au long de 2025, selon les prévisions des analystes.



Les équipes de BNP Paribas s'attendent ainsi à ce que la croissance atteigne 0,7% en rythme séquentiel au premier trimestre, marquant ainsi le septième trimestre consécutif de croissance supérieure ou égale à 0,7%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.