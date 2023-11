Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne: l'inflation reste stable à +3,5% en octobre information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - L'inflation en Espagne est restée stable en rythme annuel au mois d'octobre, confirmant la difficulté des autorités à faire refluer les prix, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique (Ine).



Calculé aux normes nationales, l'indice des prix à la consommation (CPI) affiche une hausse de 3,5% le mois dernier, tout comme en septembre, montrent les données définitives publiées aujourd'hui par l'Ine.



En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, le CPI ressort toutefois à 5,2%, à comparer avec un gain de 5,8% le mois précédent.



L'indice des prix calculé aux normes harmonisées en vigueur dans l'Union européenne (IPCA) affiche, lui, une progression de 3,5% sur un an, contre 3,3% en septembre.



Malgré ces données en demi-teinte, l'inflation espagnole reste parmi les moins élevées en Europe.





