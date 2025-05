Espagne: l'inflation repasse sous la barre des 2% en mai information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'inflation espagnole est repassée sous la barre symbolique des 2% au mois de mai, montrent des données préliminaires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCA) a ainsi ralenti à 1,9% en Espagne sur un an en mai, contre 2,2% en avril.



Exprimé aux normes nationales, l'indice IPC ressort lui aussi en hausse de 1,9% sur le mois qui s'achève, là encore comparer avec 2,2% en avril.



L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments non transformés et de l'énergie, a progressé de 2,1% en glissement annuel, contre 2,4% le mois précédent, selon l'Ine, ce qui le rapproche de l'objectif des 2% que s'est fixé la BCE.



Ces chiffres sont publiés alors que les données préliminaires sur l'inflation allemande paraîtront à 14h00. La première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de mai paraîtra mardi prochain.





