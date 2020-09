Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Espagne-L'ancien mausolée de Franco sera transformé en cimetière Reuters • 15/09/2020 à 15:22









MADRID, 15 septembre (Reuters) - L'ancien mausolée du Valle de Los Caidos ("Vallée de ceux qui sont tombés"), où reposait la dépouille de Francisco Franco près de Madrid, sera transformé en cimetière pour des victimes des deux camps de la guerre civile de 1936-39, a annoncé mardi la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo. "Les plus de 30.000 victimes des deux camps pourront reposer là dans la paix et le respect de tous", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. La guerre d'Espagne a fait au total des centaines de milliers de morts. Cette proposition est inscrite dans un projet de loi sur la "mémoire démocratique" de la coalition de gauche au pouvoir qui sera présenté au parlement dans quelques mois. La nouvelle loi doit également financer l'exhumation de fosses communes où ont été enterrées des victimes de la guerre civile et du régime franquiste et empêchera le financement par des fonds publics d'institutions glorifiant le franquisme. Les restes du général, qui dirigea l'Espagne d'une main de fer de 1939 à 1975, ont été exhumés en octobre dernier du mausolée au terme d'une bataille judiciaire entre le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez et la famille du "caudillo". Sa dépouille a été transférée au cimetière de Mingorubbio, au nord de Madrid, où repose l'épouse de Franco, Carmen Polo, décédée en 1988. (Inti Landauro, Belen Carreno et Emma Pinedo, version française Jean-Stéphane Brosse)

