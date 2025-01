Espagne: croissance de 0,8% du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,8% au quatrième trimestre 2024 en rythme séquentiel, un taux similaire à celui observé au troisième trimestre, selon une première estimation de l'Institut National de Statistiques.



La demande intérieure a contribué à hauteur de 1,2 point à la croissance, soutenue à la fois par les dépenses de consommation finale des ménages (+1%), celles des administrations publiques (+0,4%) et la formation brute de capital (+2,8%).



De son côté, la demande extérieure a contribué négativement pour -0,4 point, les exportations espagnoles de biens et de services ayant presque stagné (+0,1%) alors que les importations ont enregistré une hausse de 1,3%.





