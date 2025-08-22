Espace et navigation "quantique" sans GPS : le mystérieux drone militaire X-37B de l'armée américaine repart en mission

Selon l'US Space Force, la nouvelle technologie du "capteur inertiel quantique" va être testée à bord de son aeronef top-secret, dans le but de s'affranchir des signaux de géolocalisation par satellite.

Un lanceur Falcon 9, au décollage depuis Cap Canaveral, en mars 2025 (illustration) ( AFP / GREGG NEWTON )

Le lanceur Falcon 9 de SpaceX a renvoyé dans l'espace le très mystérieux X-37B, drone spatial militaire développé pour l'armée américaine et conçu pour rester en orbite plusieurs centaines de jours d'affilée.

Le lancement par SpaceX a été réalisé avec succès depuis la base de Cap Canaveral (Floride) dans la soirée de jeudi 21 août, selon des images retransmises en direct par le groupe du multimilliardaire Elon Musk. Cette navette sans pilote a été développée par l'avionneur Boeing .

L'engin, qui a des allures de petite navette spatiale, a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace, détaille son constructeur sur son site. La durée de sa nouvelle mission n'a pas été divulguée par les forces armées américaines, qui ne communiquent que peu d'informations à son sujet.

Elle a tout de même précisé que cette huitième mission du X-37B permettrait de réaliser des tests et expérimentations scientifiques portant sur les "technologies de communication laser inter-satellites" et la "navigation spatiale améliorée". Et cela afin de "contribuer à améliorer la résilience, l'efficacité et la sécurité des architectures de communication spatiales américaines".

La navigation quantique, un "pas en avant pour la résilience opérationnelle dans l'espace"

Le 14 août dernier, l'US Space Force avait indiqué le test à venir d'un "capteur inertiel quantique", conçu comme une alternative à la navigation par GPS. Ce système de capteur quantique repose sur la technologie de l'interférométrie atomique, qui consiste refroidir des atomes à une température proche du zéro absolu et les manipuler à l'aide de faisceaux laser. Cette technique permet de réaliser des mesures de très haute précision, avec des applications variées.

Ce capteur est un "pas en avant bienvenu pour la résilience opérationnelle dans l'espace", a commenté le colonel Ramsey Horn, dans le communiqué de l'US Space Force. "Que ce soit pour la navigation au-delà des orbites terrestres, ou des opérations dans des environnements dépourvus de signaux GPS, le capteur inertiel quantique assure des capacités de navigation robustes même quand la navigation par GPS n'est pas possible" .

Conçu pour l'armée des Etats-Unis, le drone X-37B mesure neuf mètres de long et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. S'il doit être envoyé dans l'espace par une fusée, il est conçu pour revenir seul sur Terre. Le X-37B avait ainsi atterri en mars en Californie, après avoir passé plus d'un an en orbite.