Esker : une gouvernance renouvelée et un Comité Exécutif Associé pour préparer l’avenir

Lyon, le 15 mai 2023 - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce des promotions au sein de ses équipes managériales, l’intégration de nouveaux membres au sein de son Comité Exécutif (Board of Directors) ainsi que la constitution d’un Comité Exécutif Associé (Associate Board of Directors) afin de rajeunir sa gouvernance et de soutenir ses ambitions de croissance.



Claire Valencony promue au poste de Directrice Adjointe des Opérations Monde



Claire Valencony, qui a porté avec succès la stratégie indirecte de l’entreprise depuis plusieurs années, est promue en tant que Directrice Adjointe des Opérations Monde en collaboration avec Emmanuel Olivier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de l’ensemble des filiales du Groupe hormis les États-Unis qu’Emmanuel continuera de superviser. Claire est membre du Comité Exécutif d'Esker depuis 2021.



Un Comité Exécutif étoffé



Sur proposition de Jean-Michel Bérard et du Directoire, deux nouveaux membres viennent renforcer l’équipe de direction en place, en qualité de membres invités du Directoire. Il s’agit de Nicolas Mougin, qui est nommé Directeur des Services Support & Consulting International et d’Ari Widlansky, Directeur des Alliances Stratégiques Monde, qui reportera à Claire Valencony.